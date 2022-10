Camera,Provenzano:Pd vota un candidato d'opposizione,auspico donna

Roma, 14 ott. (askanews) - Il Pd da stamani avrà un proprio candidato in votazione per la presidenza della Camera e non voterà più scheda bianca, come fatto ieri sia a Montecitorio che a palazzo Madama. Il nome sarà comunicato dal segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea dei deputati convocata alle 9 a Montecitorio. Sarà con ogni probabilità una donna: "diciamo che l'auspicio è quello". Lo ha annunciato il vicesegretario dem Peppe Provenzano, ospite su Rai3 ad Agorà.Duro il suo commento sull'elezione del numero di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa alla presidenza Senato: "scelta divisiva", ha affermato Provenzano.