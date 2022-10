Camera: nel Pd ipotesi Zan vicepresidente 'anti-Fontana'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Come risposta all''elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, nel Pd spunta l'ipotesi di schierare alla vicepresidenza un profilo diametralmente opposto e contrapposto a quello dell'ultraconservatore veneto: Alessandro Zan. Il nome di Zan, paladino dei diritti della comunità Lgbtq+ e padre del ddl contro l'omotransfobia (mai approvato ma sempre rivendicato dal Nazareno) è entrato tra quelli su cui si sta discutendo per la vicepresidenza della Camera. Proprio oggi il deputato dem ha esposto in Aula uno striscione contro Fontana. (ANSA).