(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Con il via libera deciso ieri in Ufficio di Presidenza la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato. Nel complesso sono 300 milioni in questa legislatura e mezzo miliardo nelle ultime due. Cifre significative che dimostrano un impegno costante al contenimento dei costi e alla lotta agli sprechi". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. (ANSA).