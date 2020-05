I cambi di casacca in Parlamento fra una rissa e l’altra e la nuova strategia di Renzi

Fra una rissa in aula sulla gestione dell’emergenza in Lombardia e due mozioni di sfiducia individuale ad Alfonso Bonafede, continuano i passaggi da un gruppo all’altro, due questa settimana.

Ma se il primo, quello di Nicola Acunzo, espulso da MoVimento Cinque Stelle al Misto, era ampiamente atteso da settimane, il secondo è la cartina di tornasole della nuova strategia di Matteo Renzi: Francesco Scoma passa infatti dal gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente a quello di Italia Viva. E non è un movimento casuale.

Chi è Scoma

Scoma è stato eletto in Sicilia fra gli azzurri sul proporzionale, una posizione dove non si arriva per caso o senza il via libera finale, magari obtorto collo, ma comunque decisivo, di Gianfranco Miccichè, oggi potente presidente dell’Assemblea regionale siciliana, uomo forte di Forza Italia sull’isola e da sempre vicinissimo a Silvio Berlusconi, insieme a cui fu l’artefice dello storico 61-0 nei collegi uninominali siciliani nel 1994.

Fra l’altro, il neodeputato renziano è anche segretario di presidenza di Montecitorio, un ruolo in cui le posizioni si assegnano con il bilancino dei gruppi e quindi rischia di generare un effetto domino nell’assegnazione dei prossimi posti ai vari partiti.

I risultati di Renzi

Ma, al di là del caso particolare, è un’altra l’osservazione da fare. Nonostante sondaggi che continuano a non decollare e tengono Renzi sempre inchiodato sotto il 5 per cento, anzi spesso attorno al 3, l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd ha dimostrato nella vicenda della mozione di sfiducia a Bonafede di essere un gran giocatore di partite di palazzo, magari un filo spregiudicate, ma che portano risultati per lui e per i suoi.

Il discorso con cui ha dato la fiducia a Bonafede spiegando di non averne alcuna nel Guardasigilli, oltre al puntiglioso ricordo di tutti coloro che erano stati sacrificati sull’altare del sospetto negli scorsi governi, da Maurizio Lupi a Federica Guidi, senza che ci fosse nulla di illegale nei loro comportamenti, ha dato a Renzi nuova forza contrattuale.

Le richieste di Italia Viva

Programmatica, visto che ha rivendicato di essere stato il primo a parlare di riaperture, chiedendo che questo avvenga anche per la scuola, che ha ottenuto la sanatoria per i migranti impegnati nei campi e che sta accelerando sullo sblocco dei cantieri, cercando di “commissariare” Paola De Micheli, con cui non si è mai amato, ma che resiste.

Pochi uomini e donne di Renzi al governo

Ma, soprattutto, la partita di Renzi dovrebbe portare anche posti per i suoi, oggi molto sottodimensionati nel governo nonostante Italia Viva sia l’ago della bilancia per la sopravvivenza del governo Conte bis. Al momento, infatti, i renziani nell’esecutivo sono solo la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, quella della Famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto. Stop, basta, visto che la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, designata da Matteo, alla vigilia del giuramento spiegò che sarebbe rimasta nel Pd.

Boschi candidata per l’esecutivo

Quindi è ipotizzabile l’ingresso nell’esecutivo di altre figure vicine all’ex premier - a partire da Maria Elena Boschi, da Raffaella Paita e dall’ex sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore che potrebbe tornare in via Arenula - che liberi posti e spazi nei gruppi parlamentari e negli organismi di vertice.

Ma non è finita perché il “senatore si Scandicci” si sta muovendo moltissimo anche nella campagna tesa a rendere ancora più numerosi i propri gruppi parlamentari, consapevole che se, come pare, la legislatura andrà a scadenza naturale, avere truppe numerose nelle aule parlamentari certamente aiuta a posizionarsi meglio per il futuro.

Un numero può aiutare a comprendere questo: Carlo Calenda, che ha fondato qualche giorno prima di Matteo la sua “Azione”, nella sua scissione del Pd può contare su due parlamentari, compreso sè: lo stesso ex ministro dello Sviluppo Economico a Strasburgo e Bruxelles e Matteo Richetti nel Misto del Senato, entrambi senza nemmeno il diritto di mettere il nome del proprio partito sugli atti parlamentari.

I numeri di Matteo

Renzi, partito praticamente contemporaneamente a Calenda, è a 31 deputati, 17 senatori (ed è saltato in extremis l’arrivo del diciottesimo Tommaso Cerno, che si è accasato al Misto) e due europarlamentari, più i gruppi consiliari costituiti in molte Regioni e Comuni, fra cui in rapidissima ascesa Maria Josè Bruccoleri a Genova: farmacista, bella, giovane e sportivissima, dal parapendio al surf, passando per tutte le sfumature della ginnastica, con un fisico scolpito che sembra una scultura rinascimentale, potrebbe essere un perfetto testimonial di una politica “movimentista”, nel senso che fa movimento in continuazione, fresca e giovane.

Da dove arrivano i parlamentari renziani

Ed è interessante fare anche lo screening delle provenienze dei parlamentari renziani: ovviamente gli ex Pd fanno la parte del leone. Al Senato gli stessi Renzi e Bellanova, Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Giuseppe Cucca, il presidente dei senatori Davide Faraone, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Ernesto Magorno, Mauro Marino, Daniela Sbrollini, Valeria Sudano e Annamaria Parente, arrivata in un secondo tempo. Alla Camera, la capogruppo Boschi, i già citati Scalfarotto, Paita e Migliore (che prima ancora era in Rifondazione comunista, in Sinistra ecologia e libertà e aveva fondato LED-Libertà e diritti, quindi una sinistra-sinistra), Roberto Giachetti, il coordinatore e vicepresidente di Montecitorio Ettore Rosato, Luigi Marattin, Camillo d’Alessandro, Silvia Fregolent, Mauro Del Barba, Lucia Annibali, Michele Anzaldi, Nicola Carè, Matteo Colaninno, Vito De Filippo, Marco Di Maio, Cosimo Maria Ferri, Maria Chiara Gadda, Gianfranco Librandi (ex di Scelta Civica), Mattia Mor, Sara Moretto, Luciano Nobili, Lisa Noja, Massimo Ungaro.

A loro si è aggiunto in seguito il leader dei Moderati, movimento molto radicato in Piemonte, Giacomo Portas, che è entrato in Parlamento nelle liste del Pd, pur mantenendo la sua identità.

Dove pesca Italia Viva

Ma è nel mondo extra Pd che appare la vera capacità di manovra di Renzi: c’è il segretario del Partito Socialista Italiano Riccardo Nencini che, con la sua presenza e il suo simbolo, ha permesso a Italia Viva di costituire il gruppo parlamentare che si chiama infatti Italia Viva-PSI ed è libero di muoversi autonomamente, come ha dimostrato votando a favore della mozione di sfiducia contro Bonafede presentata da Emma Bonino.

Da Forza Italia, oltre al neo arrivato Scoma, provengono la senatrice Donatella Conzatti e il deputato Davide Bendinelli.

Due neorenziane alla Camera sono state elette in Liberi e Uguali: Giuseppina Occhionero e Michela Rostan.

Uno, l’ex sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi, da sempre vicino a Comunione e Liberazione, era nel Misto, eletto nella lista Civica Popolare dell’ex ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, con cui aveva condiviso il percorso “di sinistra” del Nuovo Centrodestra.

E due esponenti di Italia Viva sono stati eletti nelle liste del MoVimento Cinque Stelle: la senatrice calabrese Gelsomina Vono e l’avvocato campano Catello Vitiello, che poi nel gruppo pentastellato non è mai entrato ed è stato a un certo punto anche capo della componente ex grillina federata con i totiani.

Il vero capolavoro di Renzi

Ma forse il vero capolavoro tattico di Matteo Renzi è quello dei due europarlamentari di Italia Viva. Fino a qualche mese fa non ce n’era nemmeno uno. Quindi l’ingresso nel governo Conte bis di Roberto Gualtieri, poi eletto anche deputato nelle suppletive del collegio centrale di Roma-Trionfale per sostituire Paolo Gentiloni, ha fatto entrare nelle aule di Strasburgo e Bruxelles Nicola Danti, primo dei non eletti nel Pd in Centro Italia e primo eurodeputato renziano.

E a febbraio di quest’anno è diventato europarlamentare anche Sandro Gozi, che era stato candidato nelle liste francesi transnazionali e transpartitiche, quasi pannelliane, di Emmanuel Macron che si chiamavano “Renaissance”.

Il nome di Gozi era fra quelli degli eletti in Francia destinati a diventare eurodeputati dopo l’uscita degli europarlamentari inglesi post Brexit. Così è diventato europarlamentare, francese ed italiano, macroniano e renziano.

E non è un caso che entrambi aderiscano non all’eurogruppo del PSE (ma nemmeno a quello del PPE o degli euroliberali dell’ALDE), ma al nuovo gruppo Renow Europe, voluto fortemente da Macron.

Ecco, Matteo Renzi – che con il presidente francese è sempre andato molto d’accordo – come modello per Italia Viva ha in mente proprio “En Marche!”. L’impressione è che presto aggiorneremo la lista odierna.