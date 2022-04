Tutti vogliono calenda, ma si rischia l'overbooking: Azione in crescita

Alla Camera dei deputati la seduta numero 678 della legislatura è fissata per martedì, al Senato della Repubblica la numero 425 segnerà la ripresa dei lavori d’aula, fissata per mercoledì. E solo in quel momento arriverà l’ufficializzazione delle ultime due fasi di turbamento pentastellato: alla Camera Francesca Troiano lascerà il gruppo del MoVimento in direzione gruppo Misto e poi, forse, centrodestra; al Senato dovrebbe essere certificato che, nonostante l’annuncio di Giuseppe Conte (“Chi vota contro la fiducia sull’Ucraina è fuori”), Vito Petrocelli continua ad essere un senatore pentastellato. E, ad abundantiam, continua ad essere presidente della commissione Esteri del Senato, orgogliosamente filorusso. In attesa di espulsione.

L'"Azione" di Calenda

Ma, per un gruppo che è in attesa dell’ufficializzazione di questi due annunci e passaggi dai Cinque Stelle a Misto, c’è un partito che continua a toccare il 5 per cento nei sondaggi e a prendere deputati e senatori, già ufficializzati.

Ed è “Azione” di Carlo Calenda, che in questi giorni sta postando laqualunque dalle sue vacanze con la famiglia in Grecia, tanto da aver scatenato i Tweet. Uno su tutti: “Mi pare che Calenda sia in vacanza in Grecia”, dopo la centesima foto.

Così come è andato fortissimo, con oltre centomila visualizzazioni il Tweet che recita: “L’emozione di leggere il discorso di Pericle agli ateniesi, nell’agorà di Atene. La democrazia non è mai stata spiegata meglio”, con tanto di video e di commenti esilaranti, fra cui quello dell’ex portavoce bersaniana Chiara Geloni che ha ironizzato sulla mancanza di un peplo per Calenda.

Ma anche questo essere fenomeno social, come le sue visite ai quartieri di Roma che hanno dato vita alla splendida narrazione di Maurizio Crozza, ma anche al 20 per cento dei voti, con la Lista Calenda primo partito di Roma, è l’ennesima conferma dell’attrattività di Azione oggi. Che si riverbera ovviamente, come sempre, anche nella mobilità parlamentare in entrata.

A oggi, infatti, Azione è l’unico partito sottodimensionato a livello parlamentare rispetto ai sondaggi, insieme a Fratelli d’Italia – anche considerando un terzo di eletti in meno – e quindi c’è la coda per entrare nei gruppi parlamentari di Camera e Senato.

Fin troppa coda

Fin troppa coda, considerando che – ad esempio – a Montecitorio, dove Enrico Costa è stato uno dei primissimi a seguire Calenda, ora sono arrivati da Coraggio Italia (ma erano eletti in Forza Italia) Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino e sì che i sondaggi sono buoni, ma tre eletti in Piemonte nemmeno il più inguaribile ottimista può prevederli.

E allora vale la pena di fare l’appello di tutti questi ingressi, perché è facile perdere il conto, ricordando che il leader, l’ex ministro dello Sviluppo Economico, è eurodeputato eletto nel Pd, che oggi siede nel gruppo di Renew Europe, con gli uomini di Matteo Renzi e soprattutto quelli di Emmanuel Macron.

Poi, nell’ultima seduta della Camera, è toccato al vicepresidente di turno, l’azzurro Andrea Mandelli, annunciare l’ennesima “Modifica nella composizione di una componente politica del gruppo parlamentare Misto”.

Ha scandito Mandelli: “Comunico che, con lettera pervenuta in data 8 aprile 2022, il deputato Giorgio Trizzino, già iscritto al gruppo parlamentare Misto, ha dichiarato di aderire alla componente politica “Azione-+Europa-Radicali Italiani” del gruppo parlamentare Misto. Il rappresentante di tale componente, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta”.

E non è un arrivo “qualunque” quello di Trizzino, perché il deputato siciliano eletto nei Cinque Stelle è da sempre ottimo amico di Sergio Mattarella e della sua famiglia, ma è anche quello che aveva scritto il post ripreso integralmente da Beppe Grillo, che non lo fa praticamente mai, quando doveva nascere il Conte ter e poi nacque il Draghi uno, chiedendo l’impegno di tutte le forze politiche di buona volontà, nessuna esclusa.

La seconda del misto

E così oggi alla Camera la componente Azione/+Europa/Radicali italiani è la seconda del Misto, dietro la sola Alternativa, con sette uomini. Oggi i deputati calendiani sono più che raddoppiati in poco più di un mese e sono: Nunzio Angiola, ex pentastellato, Enrico Costa, eletto con Noi con l’Italia e poi andato in Forza Italia prima di approdare ad Azione, Riccardo Magi, radicale storico, Osvaldo Napoli, Claudio Pedrazzini e Daniela Ruffino, tre ex azzurri che erano in Coraggio Italia, e per l’appunto il nuovo arrivato Trizzino.

A Palazzo Madama, invece, gli aderenti ufficiali alla componente +Europa/Azione sono tre: Emma Bonino e Matteo Richetti che hanno aderito subito e l’ex azzurra Barbara Masini, che li ha raggiunti recentemente.

Dico “ufficiali” perché c’è anche l’ex renziano Leonardo Grimani che è stato festeggiato dal sito di Azione, con tanto di interviste, per il suo ingresso nel nuovo partito, ma in realtà non ha mai aderito alla componente in Senato.

E poi c’è il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, leader di +Europa, dove c’è anche Marco Taradash – e tanti quadri ed ex parlamentari che possono creare molto affollamento per pochi posti in molte regioni: Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, il consigliere di Roberto Speranza al ministero della Salute Walter Ricciardi, l’ex segretario della Cisl Raffaele Bonanni, l’ex presidente del Trentino-Alto Adige Ugo Rossi. E tanti ex parlamentari: Mara Mucci, ex pentastellata della scorsa legislatura, Emma Fattorini, ex senatrice Pd, Andrea Mazziotti che è vicesegretario e coordinatore ed è stato ex capogruppo di Scelta Civica a Montecitorio, oltre che presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera; l’ex Scelta Civica ed ex Pd Gianluca Susta; l’ex parlamentare socialista Mario Raffaelli, sottosegretario alla Sanità del quinto governo Fanfani e agli Esteri dei due governi Craxi, dell’esecutivo Goria e del governo De Mita; un altro ex capogruppo della diaspora di Scelta Civica, Giulio Cesare Sottanelli; il patron di Carpisa e Yamamay Luciano Cimmino, anche lui ex deputato di Scelta Civica e l’ex senatrice ed eurodeputata del Pd Isabella De Monte.

Insomma, c’è la coda per entrare in Azione.

E in questo quadro vanno citati anche gli unici due che avevano seguito Calenda, ma poi se ne sono andati, entrambi ex pentastellati: alla Camera Flora Frate e al Senato Gregorio De Falco, l’uomo del “salga a bordo cazzo” a Schettino la notte della Concordia. Lui, però, qui non è salito a bordo.