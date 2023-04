Calenda: da Renzi passo di lato mai e cinque avanti, ripreso Iv

Roma, 13 apr. (askanews) - "Renzi non ha fatto un passo di lato ma cinque passi avanti riprendendo Italia Viva, diventando plenipotenziario e levando Rosato con cui lavoravamo benissimo negli organi della federazione in cui Renzi ha sempre rifiutato di sedersi. Di fronte alle nostre pressioni di fare il partito unico, Renzi ha accettato di discuterne". Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda in un video diffuso su Twitter."La risposta di Renzi è stata netta. L'indisponibilità a sciogliere Iv e a prendere un commitment per passare le risorse di Iv al nuovo partito, impegni che Azione era disposta a prendere parallelamente... Renzi non lo voleva fare e non l'ha fatto, credo sia un grave errore... Tutto questo è documentato, scritto, verificato, ci sono poche cavolate, tutto il resto è arma di distrazione di massa" ha concluso..