Calenda, per noi meglio scelta indipendente che di coalizione

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Io penso che nelle elezioni regionali per noi è molto difficile perché siamo al centro dello schieramento politico. Faccio però notare che il risultato della Lombardia è un risultato che va letto". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato i risultati delle urne durante la trasmissione 'L'Aria che tira'. Il senatore ha aggiunto che "non può essere letto solo il risultato del Terzo Polo", ma si deve guardare al risultato complessivo di Letizia Moratti, di poco inferiore rispetto a quello raggiunto dal Terzo Polo nelle scorse elezioni politiche. Poi è tornato sul tema delle alleanze, affermando che tra le due scelte fatte in Lombardia e nel Lazio "è stata comunque più premiata quella indipendente rispetto a quella di andare in coalizione". (ANSA).