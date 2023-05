Calenda, M5s incompatibile con ogni forma di governo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La destra ha vinto, ha sempre funzionato così in Italia, prima con i Cinque Stelle ora la Meloni. E' un film che conosciamo. Dopodichè quando ci sono le alleanze riformiste, non c'è il Movimento Cinque Stelle, ma ci siamo noi e si riesce anche a vincere.

Questo è successo a Vincenza e a Brescia dove abbiamo preso il 7%, non è successo ad Ancona dove la candidata era molto in gamba. A livello nazionale la situazione è più complessa. Il problema è che il Movimento è incompatibile, io lo dico da diversi anni, con qualsiasi forma di proposta di governo. I voti si spostano, una cosa che ci dimentichiamo è che i voti si riprendono. Non è che la Meloni viene da una storia dove ha sempre avuto il 30%, il compito è andare a riprendersi i voti". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione a Radio Anch'io parlando dell'esito delle elezioni amministrative. (ANSA). .