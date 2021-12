Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte

Roma, 5 dic. (askanews) - Fuoco alzo zero da Carlo Calenda e Italia Viva contro la possibilità che Giuseppe Conte sia il candidato unitario di Pd e Cinque Stelle a metà gennaio nel voto per le elezioni supplettive alla Camera per il collegio di Roma 1 liberato da Roberto Gualteri, a sua volta subentrato supplettive del marzo scorso a Paolo Gentiloni.Calenda non esclude di scendere in campo personalmente per contrastare Conte. "È incredibile - scrive su Twitter il leader di Azione sconfitto da Gualtieri nella corsa per il Campidoglio- il livello di sottomissione del Pd al Movimento Cinquestelle. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa scelta"."Candidare Conte nel collegio che Gentiloni e il Pd di Renzi vinsero nel 2018 contro M5s-destra, e dove la Lista Calenda è arrivata prima alle comunali di due mesi fa - fa eco a Calenda Anzaldi- significa mettere a rischio quel seggio. Serve una candidatura riformista, altrimenti vince il centrodestra".