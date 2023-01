Calderoli, credo poco al partito unico del centrodestra

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Credo poco a questa ipotesi. Ritengo poco prevedibile il realizzarsi del partito unico, anche perché dalle diversità per me nascono delle ulteriori potenzialità. Della Federazione non saranno vent'anni che ne sento parlare, ma 4 o 5 sì e poi non si è tradotto in nulla di fatto. Io credo che la Lega sia la Lega e Forza Italia sia Forza Italia ed è bene che così continui ad essere". Lo ha detto Roberto Calderoli, parlamentare della Lega e Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ad Agorà Rai Tre, sull'ipotesi di partito unico o di Federazione tra le forze del centrodestra. (ANSA).