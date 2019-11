Calabria, Zingaretti(Pd): con Calippo spinta cambiamento

Roma, 30 nov. (askanews) - L'impreditore Pippo Calippo è il candidato sostenuto dal centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria. Soddisfazione è espressa dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti che considera la candidatura di Calippo alla presidenza della Regione "l'elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno. La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce". "Il Partito Democratico - prosegue Zingaretti in una nota - lo sosterrà con il massimo impegno e garantirà la stessa carica innovatrice e rigeneratrice che mette in campo la sua candidatura. Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo. Lo stesso lavoro deve essere rivolto a creare un'alleanza vasta, civica e politica. Un nuovo progetto per fermare le destre. Con Callipo Presidente può cambiare il destino della Calabria. Lavoriamo affinché intorno a lui si unisca un fronte largo e che tutti coloro che si oppongono alle destre si riuniscano con un programma chiaro intorno a una candidatura forte e vincente".