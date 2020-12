Calabria:si torna alle urne il 14 febbraio

(ANSA) - CATANZARO, DEC 1 - Si tornerà alle urne il 14 febbraio 2021 in Calabria per eleggere il presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale. A disporlo è un decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Le elezioni in Calabria sono state indette nel giorno di San Valentino, che è domenica, a seguito delle intese raggiunte, secondo quanto prevede la normativa, con il presidente del Consiglio regionale e con il presidente della Corte d'appello di Catanzaro. Il decreto, che sarà notificato ai ministeri dell'Interno e degli Affari regionali, ai sindaci calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali, fissa la data delle urne a distanza di poco più di una anno dalle precedenti consultazioni regionali, 26 gennaio 2020, che portarono all'elezione a presidente di Jole Santelli, scomparsa prematuramente lo scorso 15 ottobre. (ANSA).