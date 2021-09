Calabria: Conte, regionali opportunità per cittadini

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 21 SET - "Più che il test di un'alleanza io vedo questa come un'opportunità per tutti i calabresi qui presenti. E per questo che ci abbiamo messo la faccia e per questo io sono qui e lo stesso dicasi anche per Enrico Letta. Noi crediamo che ai calabresi occorra offrire una prospettiva alternativa rispetto al Governo regionale che c'è stato e riteniamo che questa prospettiva debba essere concreta". A dirlo Giuseppe Conte stamani a Corigliano Rossano ad una manifestazione in vista delle regionali calabresi del 3 e 4 ottobre. "Sono già stato qui da presidente del Consiglio più volte - ha aggiunto - e ho dedicato molta attenzione perché è tra le aree del sud più dimenticate, più emarginate del piano della politica nazionale ed è per questo che il riscatto può ripartire e deve ripartire dalla Calabria. Non permetteremo che nessun euro destinato al Sud sia deviato al nord. Sono partito dal nord perché ho detto che il Nord deve ripartire forte, va benissimo che ci siano delle locomotive in Italia, infatti ho parlato di Milano locomotiva, ma che nessuno fraintenda". (ANSA).