Il cadavere di un uomo è piovuto dal cielo. E’ accaduto a Clapham, località a sud di Londra, dove il corpo di un uomo è piombato dall’alto nel giardino di una casa. Secondo quanto riportano i media inglesi si tratta di un sospetto clandestino che si era attaccato al carrello e che probabilmente è morto di freddo prima di cadere nel cortile.

Nascosto nel carrello

Erano le 3.41 di domenica scorsa quando nella fase di atterraggio il pilota aprendo il carrello ha fatto scivolare il cadavere dell'uomo che poi molto probabilmente è statao risucchiato dal vortice d'aria. La compagnia aerea africana l'ha definito sul un episodio "sfortunato", sul quale al momento indagano le forze dell'ordine britanniche che hanno trovato all'esterno del velivolo, atterrato a Londra pochi minuti dopo la caduta dell'uomo, una borsa con cibo e vestiti. L'identità della vittima è ancora in corso di accertamento.

9 ore di volo

Sicuramente l'uomo pensava di poter sopravvivere al volo di 9 ore ma purtroppo per lui così non è stato”. "E' estremamente raro - dicono gli esperti - che una persona possa sopravvivere nel vano del carrello dell'aereo, la temperatura in volo scende a -50 gradi. E' come se una persona provasse a sopravvivere 9 ore consecutive al Polo Sud indossando vestiti normali”

Il precedente

Purtroppo non è la prima volta che succedere cosa del genere. Il 22 settembre 2012 un uomo di 30 anni, dal Mozambico, morì precipitando al suolo prima dell'atterraggio di un aereo proveniente dall'Angola.