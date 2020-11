C.destra:Tajani a Salvini,non è inciucio tutela italiani

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Forza Italia è e rimarrà all'opposizione. Non è un inciucio cercare di far approvare proposte concrete per tutelare lavoratori, imprese, famiglie e liberi professionisti. E garantire la salute degli italiani utilizzando i 37 mld del Mes . Si tratta soltanto di buon senso e di senso di responsabilità per tutelare i diritti dei cittadini". Così su twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani replica al segretario della Lega Matteo Salvini. (ANSA).