++ C.destra: Schifani, posizione FI chiara, basta polemiche ++

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "La dialettica all'interno di una coalizione è fisiologica, diverso è mettere in discussione i principi valoriali di chi ne fa parte. Ribadiamo per l'ennesima e, auspicabilmente, ultima volta che il nostro intendimento di collaborazione per realizzare misure urgenti in grado di contrastare la crisi economica e sociale in atto è solo ed esclusivamente frutto dell'invito del Presidente Mattarella ad unire le forze di fronte alla pandemia. Il bene del Paese si può e di deve perseguire anche da lati opposti del quadro politico e istituzionale senza che questo dia luogo a infruttuose polemiche". Lo dichiara Renato Schifani, senatore di Forza Italia e consigliere politico di Silvio Berlusconi. (ANSA).