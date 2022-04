C.destra:Salvini,vediamoci in settimana per programma comune

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Conto che entro settimana prossima tutto il centrodestra si ritrovi". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza organizzativa di Confedilizia."Invito a trovarci di persona, non via zoom perché quelle riunioni lasciano il tempo che trovano. Io ci sono domani, dopodomani, lunedì, martedì per fare la sintesi", ha detto Salvini, sottolineando che "il centrodestra deve avere programma e squadra di governo comuni perché solo uniti vinceremo". "Siccome la legge elettorale non cambia - ha aggiunto - ci sarà la coalizione centrodestra, dovremo avere un programma, una squadra di governo comuni e per cinque anni governeremo insieme. Lavoriamoci già da adesso, costruiamo un programma comune già da adesso". (ANSA).