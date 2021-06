C.destra: Salvini, gradualmente un unico soggetto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 GIU - "Dobbiamo collaborare, in Calabria, come al Governo nazionale, in Europa". Così Matteo Salvini, oggi a Reggio Calabria, sull'incontro di ieri con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "La mia missione, riunire i centrodestra divisi, per essere veloci, efficaci, concreti. Per aiutare Draghi, aiutare l'Italia; taglio delle tasse, riforma della giustizia, riforma della burocrazia. Quindi, piuttosto che dividerci in dieci, ragionare con una sola testa, e gradualmente arrivare ad un solo soggetto. E' il nostro obiettivo e devo dire che questa volontà di riunione, di federazione, promossa dalla Lega, mi sembra che sia ben accolta". (ANSA).