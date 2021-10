C.destra: avanti come coalizione, no a legge proporzionale

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Il centrodestra intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". E' quanto si legge in una nota comune del centrodestra dopo l'incontro definito "cordiale" che si è svolto tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e della Lega, Matteo Salvini a Villa Grande a Roma. (ANSA).