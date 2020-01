"Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa". Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato il caso della neoministra dell'Istruzione che, secondo La Repubblica, avrebbe realizzato la tesi per l’abilitazione all’insegnamento riprendendo testi specialistici. Il documento, scrive il quotidiano, su cui ha fatto luce il linguista e critico letterario Massimo Arcangeli, è risultato contenere ampi stralci copiati da fonti non citate. Interi paragrafi presi da manuali specialistici, senza citazioni, facendoli così passare per propri.

Salvini rincara la dose

"Un ministro che assume i professori che ha copiato la tesi e un altro ministro indagato (Manfredi, ndr) che ora rappresenta studenti e insegnanti. Penso sia indegno per la scuola italiana, si dimettano subito perché in classe ci devono andare persone preparate e al ministero ancor di più", ha rincarato Salvini da Novellara, nel tour elettorale in vista delle Regionali in sostegno di Lucia Borgonzoni.

"Appena hanno capito che si chiamava AzzolinA e non Azzolini è uscito fuori questo! Ora facciamo come la Germania, dove Guttenberg, nel 2011, si dimise. Avete vilipeso il vostro Paese dipingendolo come un focolaio di corruzione? Ora seguite i vostri modelli", scrive su Twitter il senatore della Lega Alberto Bagnai.

La replica della ministra: Salvini non ha mai studiato

"Salvini? Non ha mai studiato in vita sua...". Il nuovo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina replica al leader leghista. "Non fatevi prendere in giro: non è né una tesi di laurea né un plagio né nulla di simile. Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore - afferma Azzolina - d’altra parte, non mi stupisce mica che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis", la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario.



Osserva il ministro dell’Istruzione: "Salvini non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse. L’unica cosa che mi dispiace - aggiunge Azzolina - è dover parlare qui, da Cracovia, durante il ’Viaggio della Memoria’ ad Auschwitz. D’altra parte - ricorda - l’anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato e, a maggior ragione, era importante che io fossi qui, oggi".

Azzolina subito in Aula

"Quanto riportato dalle colonne di Repubblica - dichiara la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera - oggi è gravissimo.

Chiederemo al ministro Azzolina di venire subito in Aula a riferire e di rassegnare immediate dimissioni, come già in passato hanno fatto i suoi omologhi in altri Paesi, perché gli italiani e il mondo della scuola meritano rispetto e verità. Che il governo giallorosso nutrisse scarsa considerazione per la scuola e l'istruzione era evidente dai tagli in Legge di Bilancio, ma la nomina di un ministro che ha fatto con i copia-incolla la propria tesi aggiunge la beffa al danno".

La carriera scolastica della ministra

Ha frequentato il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Floridia e si è iscritta alla facoltà di filosofia dell'Università di Catania. Dopo la laurea triennale ha conseguito quella specialistica in storia della filosofia. Ha poi frequentato la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), per l’abilitazione all'insegnamento della storia e della filosofia.

Superato l'esame finale della SSIS, ha iniziato a insegnare nei licei di La Spezia e Sarzana. Ha conseguito la specializzazione all'insegnamento del sostegno a Pisa. Si è iscritta poi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia dove si si è laureata nel dicembre del 2013 con una tesi in diritto amministrativo, insegnando contemporaneamente nelle scuole secondarie superiori. Nel gennaio 2014 è passata di ruolo all'I.I.S “Quintino Sella” di Biella.

Dopo la laurea in giurisprudenza ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. Nel luglio 2019 si classifica tra gli idonei vincitori del concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie rimane iscritta in attesa di reclutamento.