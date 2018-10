[Il retroscena] Bucci commissario per fermare la rivolta di Genova contro il Governo e i Cinque Stelle

Partiamo da un bellissimo palazzo a pochi passi dal Comune di Genova e da via Garibaldi, patrimonio dell'Umanità Unesco, su cui si affacciano i Palazzi dei Rolli, i primi alberghi di ospitalità diffusa della storia del mondo.

Come le banche, come il gioco del lotto, come le assicurazioni, come i jeans.

Come tanti esperimenti politici, laboratori di quello che sarebbe successo a distanza di anni in Italia o in altre città.

A Genova, per la precisione a Chiavari, a casa Marchesani, struttura cattolica, nacquero le Brigate Rosse.

E a Genova, a piazza De Ferrari, il giorno dei funerali di Guido Rossa, di fatto morirono le Brigate Rosse.

A Genova, nacque la prima giunta rossa, con Pci e Psi che a Roma erano su sponde opposte, comunisti all'opposizione e Garofano al governo, con "il sindaco tramviere" Fulvio Cerofolini.

A Genova la stagione dei giudici si fece politica, con Adriano Sansa, "il sindaco magistrato", già protagonista di epiche battaglie, di cui erano state avanguardie quelle dei "pretori d'assalto".

A Genova, nel 2000, quando Sandro Biasotti divenne presidente della Regione con il centrodestra, cadde il governo D'Alema, che si dimise proprio per il risultato della Liguria.

E a Genova, nel 2015, ha iniziato a morire il governo Renzi.

Eppure Vincenzo De Luca aveva strappato la Campania a Stefano Caldoro, regione molto più popolosa della Liguria.

Ma la vittoria di Giovanni Toti su Raffaella Paita, candidata di Matteo Renzi, di Luca Lotti, di Maria Elena Boschi e soprattutto di Claudio Burlando, fu l'inizio della fine per quel centrosinistra.

Per la seconda volta in quindici anni, come un corso e ricorso di eventi.

Con D'Alema e Renzi, divisi su tutto, ma uniti dalla sorte passata di qui.

Gemelli diversi dell'ascesa e della caduta, con Burlando sullo sfondo di entrambi i momenti.

Ecco, dopo il Morandi a Genova stava nascendo un altro laboratorio.

Che, forse, avrebbe potuto diventare qualcosa a livello nazionale.

Ed è quello che ha detto davanti alla platea di Palazzo della Meridiana Pasquale Ottonello, che di quel laboratorio è praticamente un curriculum vivente: già capo del sindacato dei metalmeccanici Uil e prima ancora Flm, poi presidente del Municipio Medio-Levante, a lungo l'unico fortino del centrodestra a Genova, e poi scelto da Marta Vincenzi come assessore tecnico alle Manutenzioni in una giunta di centrosinistra, proprio perchè era il più bravo nel settore.

"Signori, qui a Genova, sta nascendo un laboratorio politico, sindacale, sociale e imprenditoriale" ha detto Ottonello sommerso dagli applausi quel giorno.

E applaudivano liberali ed ex comunisti, uomini del centrodestra e del Pd che, non a caso, si è precipitato a dare il suo sostegno a Bucci appena nominato commissario.

Del resto, per capire che aria tirava bastava leggere il comunicato intitolato: "Imprese, lavoratori e professionisti, un fronte unico per Genova - La città si mobilita per difendere il suo futuro", diramato su carta intestata della Camera di Commercio.

Lo riporto integralmente perchè racconta moltissimo: "Su iniziativa della Camera di commercio di Genova si sono riuniti oggi, nella sede camerale, i rappresentanti del mondo economico genovese nella sua interezza: associazioni di categoria imprenditoriali, sindacati confederali dei lavoratori e ordini professionali. Tutti i presenti hanno espresso un giudizio fortemente critico sul “Decreto Genova” emanato nei giorni scorsi dal Governo. A parere degli intervenuti, molti importanti aspetti che erano stati rappresentati non sono stati presi in considerazione dal testo definitivo varato dal Consiglio dei Ministri, creando grande incertezza sulla ricostruzione del ponte e sul futuro dell’economia genovese. I presenti hanno quindi deciso di redigere collegialmente, nei prossimi giorni, un documento ultimativo che evidenzi le necessità vitali per l’economia cittadina e di trasmetterlo in tempi rapidi al Governo per il tramite di S.E. il Prefetto".

Un testo forte

Ma ad essere forti erano soprattutto le firme: Alleanza Cooperative Genova; ANCE Genova; Assagenti Genova; CGIL Genova; CGIL Liguria; CISL Genova; CISL Liguria; CNA Genova; Coldiretti Genova; Collegio dei periti industriali Genova; Collegio geometri Genova; Confartigianato Genova; Confcommercio Genova; Confesercenti Genova; Confindustria Genova; Confitarma; CULMV P. Batini; Dottori Commercialisti Genova; FITA CNA; Ordine architetti Genova; Ordine avvocati Genova; Ordine Consulenti del lavoro; Ordine Ingeneri Genova; Spediporto Genova; Trasportounito Genova e Uil Liguria".

Dai camalli agli industriali, dagli artigiani ai professionisti, dai sindacalisti ai camionisti, al mondo dello shipping.

Fino al cardinale Bagnasco, che non appare, ma che condivide questo testo, come ha fatto capire in tante esternazioni.

Per l'appunto, un laboratorio.

Un nuovo blocco sociale completamente alternativo a quello pentastellato, capace di coaugulare un mondo che va da aree di Liberi e Uguali ad esponenti della Lega, in nome di un patto fra produttori.

E qui finiamo ancora dove eravamo partiti.

Agli applausi di Palazzo della Meridiana a Ottonello.

Che, in mezzo ai festeggiamenti bipartisan per la nomina di Bucci a commissario, nell'entusiasmo della città, gela gli entusiasmi.

"Il nome di Bucci è ottimo, ma con l'attuale testo del decreto e il rischio di un commissario con i poteri dimezzati, rischia di essere un boomerang per il "laboratorio Genova" e stroncarlo nella culla".

La palla, ancora una volta, passa al viceministro del Mare Edoardo Rixi e al suo plenipotenziario Flavio Di Muro, che sarà relatore del testo alla Camera.

Lì si tiene il filo sottile fra "Bucci miglior commissario possibile" e "Bucci caduto in un trappolone".