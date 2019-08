Brexit: Sassoli, Gb esca da confusione

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - Sulla Brexit dopo l'insediamento del nuovo governo inglese "c'è preoccupazione perché non vediamo proposte alternative a quell'accordo. Noi speriamo che il Regno Unito esca un po' dalla confusione, ci faccia delle proposte, altrimenti quell'accordo per noi è l'accordo migliore possibile". Lo afferma David Sassoli (Pd), presidente del Parlamento europeo. "Chi vuole alzare la frontiera in Irlanda se ne deve assumere tutta la responsabilità", aggiunge Sassoli a margine del Meeting di Rimini.