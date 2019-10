Bosatra (Lega): 'Via nome Alto Adige? E' una fake news'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "E' una fake news, chiamate la provincia di Bolzano e fatevi mandare il documento". All'AdnKronos, il responsabile regionale della Lega in Trentino-Alto Adige, Maurizio Bosatra, risponde così alla richiesta di un suo commento su quanto avvenuto in Consiglio provinciale a Bolzano, con ilvia libera all'abolizione dell’espressione 'altoatesino' e 'Alto Adige' dalla legge relativa alle 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea'. "Non rilascio dichiarazioni", taglia corto il leghista.