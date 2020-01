Si parla di tutto ma non dell’Emilia Romagna. E non della Calabria. Cioè di programmi e ricette per le regioni in cui si vota. Anche se quello del 26 gennaio è un voto politico con le ormai note valenze nazionali (tenuta del governo, durata della legislatura, crisi del M5s eccetera), è pur vero che andranno a votare i cittadini emiliano romagnoli e quelli calabresi, due regioni che, per motivi diversi, hanno bisogno di avere informazioni chiare e progetti sicuri per il loro futuro. La cronaca politica e giudiziaria regala invece benzina preziosa all’ultimo miglio della campagna elettorale di Matteo Salvini. O forse la propaganda è arrivata ormai ad un punto tale che magari sortirà l’effetto opposto. Chissà. La giornata di ieri è stata comunque paradigmatica.

Tre manifesti per la Lega

C’è stato il tira e molla sulla piazza di Bibbiano dove il leader della Lega vuole chiudere in bellezza la sua cavalcata emiliano romagnola (giovedì 23 gennaio) proprio mentre la procura di Reggio Emilia chiude le indagini sugli affidi impropri. Se la campagna elettorale leghista iniziò con la senatrice candidata Lucia Borgonzoni che indossava al Senato la t-shirt “parliamo di Bibbiano”, finirà il 23 a Bibbiano dove Salvini ha confermato che andrà “per stare con le mamme e i papà e i bambini che hanno tanto sofferto in questa storia”. A parte l’uso strumentale di questa triste vicenda su cui le destre hanno scientificamente messo il cappello sopra fin dalla scorsa estate (per non parlare della fuga dei verdi dal Conte 1), l’eco adesso rischia di essere ancora più grande perchè è stato ingaggiato un braccio di ferro sull’uso di quella piazza. Il Movimento delle Sardine l’ha prenotata due settimane fa scippandola così a Salvini. “Non volevamo andarci - ha spiegato Mattia Santori - ma ci hanno chiamato i cittadini, chiedendo di fare qualcosa contro questa ennesima strumentalizzazione. Siamo più scaltri dei leghisti, questi polli hanno annunciato la manifestazione senza averla prenotata”. Salvini ha chiosato - “non mi occupo dei paesi piccoli” - però ha fatto ricorso. Le Sardine offrono un accordo (“nè loro nè noi”), Salvini insiste (“io vado comunque da quei papà…). E così è diventato un tema di giornata. Gli abitanti di Bibbiano, per la cronaca, non ne possono più. Un paese intero di 10 mila abitanti confuso e identificato con una vicenda che in fondo lo riguarda marginalmente (è la sede dei servizi sociale di tutta la val d’Enza).

Tormentone Gregoretti

E’ l’altro tema ieri riecheggiato tutto il giorno da un pulpito all’altro tra Riace, Rossano e Gioia Tauro in Calabria con un’incursione tv su TeleLombardia. Dopo un braccio di ferro estenuante e anche po’ stucchevole di pura tattica politica, lunedì la Giunta per le Autorizzazioni voterà se mandare o meno a processo l’ex ministro Salvini con l’accusa di sequestro di persona (i 131 migranti trattenuti sulla nave dal 27 al 31 luglio scorso). La maggioranza aveva chiesto di rinviare a dopo il voto in Emilia Romagna: con il voto favorevole dei 5 Stelle (all’opposto di quello che fecero sul caso analogo della Diciotti), Salvini andrebbe sicuramente a processo diventando la vittima perfetta del “Pd che apre i porti all’invasione” e dei “5 Stelle vigliacchi attaccati solo alle poltrone”. Tutto questo a sei giorni dal voto. Ma il rinvio alla fine non è stato possibile. Contro si è schierata anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati sollevando a sua volta un altro problema. “Il suo ruolo non è più imparziale, è un attacco alla democrazia” hanno tuonato dal Pd. Ma non è finita qua.

Il trucco

Il 20, lunedì, la maggioranza potrebbe non andare in giunta lasciando così campo libero alle opposizioni. Salvini non potrà così fare la vittima “a processo a testa alta, gli italiani sono con me che ho difeso i confini”. Anche se poi il voto che conta sarà quello dell’aula il 20 febbraio. Insomma, un tatticismo esasperato su cui Salvini passeggia comunque trionfatore da settimane quando il Pd gli ha servito nuovamente sul piatto il tema immigrati. I même cult di giornata prodotti dalla “Bestia” (la squadra social capitanata da Luca Morisi) del Capitano ieri sono stati due: “Dovete processarci tutti #noistiamoconsalvini #salvininonmollare”; e l’altro con il confronto tra Carola Rackete “niente galera” e “Salvini a processo”: “Questa non è giustizia, è una vergogna”.

L’attacco alla Consulta

Anche la decisione della Consulta di non ammettere il referendum della Lega perchè “manipolatorio” della legge elettorale vigente facendola diventare un maggioritario puro è stata oggetto di invettive e propaganda. L’argomento è troppo tecnico e non potrebbe mai bucare. Salvini allora l’ha messa così: “E’ una sentenza politica”, un “furto di democrazia” con il Pd che festeggia se gli italiani non possono andare a votare”. Più facile e più diretto. Senza contare che il “furto” lo avrebbe commesso la Suprema Corte e la sua presidente Marta Cartabia. In altri tempi si sarebbe detto eversivo. Ma ora passa tutto in Cavalleria.

"Borgonzoni in fuga"

Insomma, la campagna elettorale per il rinnovo dei consigli regionali di Emilia Romagna e Calabria parla di tutto tranne che delle due regioni. Il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) cerca da tempo il confronto diretto con la competitor Lucia Borgonzoni per parlare di temi concreti e “confutare - dicono dal suo staff - una serie di fakenews messe in giro ad arte e amplificate dai social”. La senatrice però cancella e rinvia. Di continuo. Ieri mattina era previsto il confronto su SkyTg24 ma è stato cancellato poche ore prima dalla candidata (che pure ha il tempo di frequentare altri talk show). Rinviato (pare alla prossima settimana) anche un altro faccia a faccia previsto nella sede de Il Resto del Carlino, giornale molto radicato nella regione. “Da mesi cerco di confrontarmi con la mia avversaria sui temi concreti ma quando arriva il momento, arriva anche il forfait” ha preso atto Bonaccini registrando un video lanciato poi su YouTube. Curiosa campagna, riflette amara il governatore uscente: “Mentre do atto a Benini, candidato dei 5 Stelle, di essere sempre disponibile ai confronti, l’altra avversaria è oscurata e nei fatti sostituita dal suo leader nazionale. In questo modo non riusciamo mai a confrontarci sui temi veri, lavoro, sanità, sociale, cultura, sport mentre lo staff della mia avversaria mette in giro notizie false sfuggendo sempre alle verifiche”.

Sanità, lavoro, alloggi popolari: qualche numero, per favore

Può essere utile allora diffondere qualche dato che sarebbe stato al centro del confronto qualora ci fosse stato. Borgonzoni attacca di continuo il sistema sanitario nella regione e prende ad esempio Lombardia e Veneto. Il Rapporto Meridiano Salute realizzato da Euroepean House Ambrosetti 2019 ha definito quello emiliano-romagnolo come “il miglior sistema sanitario in Italia per risposta ai bisogni di salute (punteggio 7,4 in un scala da 1 a 10, la Lombardia è terza, ndr) e per mantenimento dello stato di salute (Lombardia seconda, ndr)”. Non solo: la regione ha anche il primato nazionale di “attrattività delle proprie strutture sanitarie rispetto alle altre regioni”. Lo Stato decide, regione per regione, i rimborsi per chi ha accolto più cittadini residenti in altre regioni. Si tratta di una quota “pagata” per numero di residenti: sono 76 euro in Emilia Romagna, 69 in Lombardia e 26 Veneto. E’ vero che c’è un saldo negativo verso la Lombardia (sono 22.385 gli emiliano romagnoli che vanno a curarsi in Lombardia contro i 18.354 pazienti lombardi ricoverati in ER), ma il 33% di questo flusso è originato da Piacenza (più vicina a Milano che a Parma) così come il 51 % delle mobilità passiva verso il Veneto “origina” da Ferrara verso una struttura sanitaria costruita appena al di là del confine regionale proprio per drenare cittadini romagnoli.

Il giallo sulle liste di attesa

Un altro cavallo di battaglia della senatrice, che conquistò Salvini quando rischiò un mezzo linciaggio in un campo rom, è quello delle liste di attesa. “Quattromila in lista d’attesa in sole tre chirurgie a Bologna” ha detto Borgonzoni. Una fake, secondo, Bonaccini. “In Emilia Romagna visite ed esami strumentali sono garantiti nel 98% dei casi nei tempi previsti dalle legge, 30-60 giorni. Nel 2015, ad inizio mandato, la percentuale era del 58%, molto più bassa. Secondo il Report sui tempi d’attesa nei sistemi sanitari curato dalla Fip/Cgil, “l’Emilia Romagna è la regione che eccelle con una media di 30 giorni di attesa. A seguire Liguria, Campania, Veneto, Sicilia, Lombardia e Lazio".

… e sulle ore di Cig

Crisi del lavoro, disoccupazione: la senatrice Borgonzoni ha denunciato “la crisi dell’occupazione” e “la riduzione dei posti di lavoro”. La conferma? “Le ore di cig (cassa integrazione, ndr) sono aumentate, +268%”. Questa cifra è stata diffusa in vari comizi. Mai confronti. Peccato che “l’aumento riguarda le ore autorizzate ma non quelle utilizzate che sono state il 34%”. Mentre la disoccupazione di lunga durata (oltre i 12 mesi) “è quasi dimezzata, dal 4,1%al 2,4%”. Novello Capitano, Borgonzoni ha anche promesso che quando sarà governatore “chiuderò le porte a chi arriva con nuovi sbarchi”. Città e regioni chiuse insomma, un po’ come i porti mentre barchini arrivavano direttamente sulle spiagge. Peccato però che la presenza di immigrati sia passata da 14.168 nell’agosto 2017 a 9.697 di metà marzo 2019.

Lo staff del governatore è allenato con carta, penna ed evidenziatore: ad ogni notizia si prepara la verifica; se è infondata, scatta la rettifica via web. Una specie di fact checking. Su cui però la senatrice leghista ha finora evitato il confronto. Ha ancora una settimana di tempo.