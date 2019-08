Borghezio: 'Salvini? Un super genio tra bagasce della politica'

Milano, 21 ago. (Adnkronos) (AdnKronos) - Dietro il Salvini che forze politiche e media dipingono disorientato e in affanno c'è in realtà ''un super genio o uno che come Napoleone ha la fortuna dalla sua''. Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega non vede affatto un Salvini disarcionato e in difficoltà di fronte agli sviluppi della crisi di governo. ''Salvini -dice all'Adnkronos- non so in realtà se consapevolmente o inconsapevolmente, ha fatto una mossa che si rivelerà di grande lungimiranza politica. Non voglio dire che lui abbia previsto gli sviluppi successivi, ma se lo ha fatto è un super genio , altrimenti come Napoleone, ha la fortuna dalla sua''. Perché quello che ''lui ha in realtà denunciato è che c'è una spaccatura plastica tra una realtà politica capace di progettare il cambiamento e il resto che rappresenta il mondo delle bagasce, non volendo offendere quelle che il mestiere lo fanno tutti i giorni con la loro utilità sociale. C'e' quindi , secondo Borghezio ''una grande occasione di fare chiarezza politica di far capire alla gente chi vuole cambiamenti e chi chiede inciuci e vuole vecchie pratiche di partito'' . E la Lega in questa situazione ''non rischia proprio niente''. Sbagliato quindi vedere il ministro dell'Interno ''indebolito o disorientato come è apparso ieri a qualcuno al Senato. Era solo contro tutti, trattato come uno scolaro che ha fatto una marachella. E sinceramente lo stato psicologico in una situazione come questa passa in secondo piano''.