Bonafede, Zingaretti: il Pd non si presta a giochi di Palazzo

Roma, 7 mag. (askanews) - "Il Pd non si presterà mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, delle furbizie, dei giochi di palazzo". Così Nicola Zingaretti a Skytg24 risponde a proposito delle polemiche nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede."Sulla giustizia dico alla politica che la vera priorità è come le mafie si combattono nelle carceri e come si combatte l'inquinamento mafioso nell'economia legale - spiega il segretario del Pd -: questa è la vera priorità per non permettere che in un momento di crisi eocnomica aumenti l'economia mafiosa e non c'entra nulla con il chiacchiericcio di queste ore. Facciamo su questo provvedimenti d'urgenza affinchè le risorse arrivino a chi ha bisogno non ai mafiosi".