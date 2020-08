Bonaccini: il M5S rischia una nuova batosta dal voto utile

Roma, 21 ago. (askanews) - Sì ad alleanze costruite localmente, no a patti fatti a Roma per essere poi applicati sul territorio: Stefano Bonaccini (Pd), presidente dell'Emilia Romagna, in una intervista al Corriere della sera disegna il suo modello di rapporti con il M5S e avverte: alle regionali gli elettori stellati sceglieranno il voto utile. "Le alleanze - dice - si fanno sui territori a partire da contenuti e programmi, perché non credo né ai matrimoni per procura né alle alleanze calate dall'alto. Ma trovo naturale che forze che governano insieme il Paese provino a collaborare anche sul territorio. Io stesso provai ad aprire un confronto in Emilia-Romagna nel gennaio scorso: allora per i 5 Stelle decise Roma e mi fu risposto di no, così chiesi il voto ai loro elettori. Si perse un'occasione, soprattutto la persero i 5 Stelle che lo scorso gennaio ebbero una batosta elettorale con la loro rappresentanza in assemblea ridotta al minimo".Secondo Bonaccini "le parole di Di Maio, che chiede di lavorare alle alleanze lì dove possibile, sono condivisibili. Ma è senza dubbio vero che ci sia un'evoluzione in corso. Fino a qualche mese fa, come ho ricordato, era un tabù anche solo parlare di alleanze. Pensi che in Emilia Romagna dissero no anche se da molti mesi in Consiglio regionale stavamo approvando insieme tutte le principali scelte di governo. Fu anche per quello che poi molti elettori dei 5 Stelle, non comprendendo la decisione del gruppo dirigente nazionale, scelse comunque di votare per me. Temo che oggi il M5S scorra lo stesso rischio: se i gruppi dirigenti non riescono a trarre le logiche conseguenze poi i loro elettori si sentiranno liberi di scegliere".Quanto al no opposto dal capo politico reggente del M5S, Vito Crimi, all'appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per una intesa in extremis in Puglia e nelle Marche fra le due forze politiche, "credo - commenta Bonaccini - che le alleanze vadano fatte per tempo. E che il M5S avrebbe dovuto fare una riflessione da tempo. Perché una forza politica che è la prima in Parlamento non governa nemmeno una Regione? Poi capisco che se tenti un accordo all'ultimo momento poi fatichi a far ritirare i tuoi".In ogni caso, la prospettiva per il M5S è quella di una nuova sconfitta: "Nella quasi totalità delle regioni - osserva il presidente dell'Emilia Romagna - si vota a turno secco. Davanti all'impossibilità di non riuscire a incidere con una vittoria, il rischio che quei voti vadano altrove mi pare ci sia".