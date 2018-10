[La svolta] La bomba dì Giorgetti sul centrodestra: “La nostra alleanza è finita. Serve coalizione sovranista”

"Il problema è che in Europa non ci sono leader che meritano di essere seguiti e per questo l’Europa andrà verso il disastro". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a un evento di Fratelli d’Italia a Milano, parlando del seguito registrato dal vicepremier Matteo Salvini.

Quanto alle alleanze, per Giorgetti "non si può pensare di riproporre tale e quale la tradizionale alleanza di centrodestra nel futuro prossimo. Stiamo vivendo una frattura storica e una ricomposizione. Le nuove categorie del centrodestra e centrosinistra non saranno quelle classiche del passato e chi dovrà interpretare questo cambiamento sarà un soggetto sicuramente populista e sovranista".

immagine

"Questo richiede un leader che sappia interpretare nel modo migliore questo cambiamento. E Matteo Salvini c’è riuscito benissimo" ha sottolineato. Il leader della Lega e vicepremier, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, "ha fatto una cosa molto semplice: ha sdoganato la destra e ha di fatto dato la leadership a questo mondo. La gente lo segue, lo apprezza, lo vota e lo voterebbe di più". Per Giorgetti "attorno a Salvini bisognerà ricostruire una proposta vincente per il futuro. Bisogna prendere atto del ruolo di Salvini oggi. Matteo è bravo e mi inchino alla sua bravura".