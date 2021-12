Bollette,Salvini:subito piano nazionale, a giorni proposte a Draghi

Roma, 27 dic. (askanews) - La Lega propone "urgentemente" al Presidente del Consiglio Mario Draghi un "Piano nazionale per la sicurezza energetica", che oltre alle rinnovabili preveda anche maggiore produzione di gas e il ritorno alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, che fra pochi anni sarà realtà in numerosi Paesi europei. Lo afferma in una dichiarazione il segretario del Carroccio Matteo Salvini."Dobbiamo tagliare tasse e costi delle bollette, per evitare a milioni di italiani e migliaia di imprese e artigiani un inverno al buio e al freddo" , ha affermato il leader della Lega. Rendendo noto di aver avuto "nelle ultime oreuna fitta rete di contatti con esponenti di governo, del parlamento e di grandi aziende del mondo dell'energia."Entro la settimana le proposte della Lega al governo, ha assicurato Salvini.