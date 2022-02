Bollette: mozione M5s, trivelle e nucleare false soluzioni

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Se al momento la priorità è recuperare le risorse per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese, in attesa di misure strutturali, è il caso di andarle a recuperare anche da chi in questa emergenza sta godendo di extra-profitti. Continuare a proporre trivelle e nucleare di nuova generazione è una falsa soluzione che non tiene conto né dei tempi né dei costi reali": così in un post sul blog del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato e coordinatore del comitato Transizione Ecologica del M5s, annunciando di aver presentato una mozione in Senato a nome del gruppo. "Si tratta - spiega Girotto - di una cassetta degli attrezzi: 27 impegni che chiediamo al Governo di prendere e che sono frutto di proficue interlocuzioni avute con imprese, consumatori ed enti territoriali" e che "rappresentano interventi concreti con effetti immediati nel breve e lungo periodo, che mettiamo a disposizione del Governo affinché ne faccia tesoro nella messa a punto del nuovo decreto contro il caro energia". (ANSA).