Boccia: se sfiducia Bonafede crisi inevitabile,ma maggioranza solida

Roma, 19 mag. (askanews) - "La sfiducia a un ministro è la sfiducia a tutto il governo, soprattutto in un caso così. Mi pare evidente. Una crisi sarebbe inevitabile: Delrio ha detto una cosa che pensiamo tutti". Così il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia a La vita in diretta su Rai 1."Chi sfiducia il ministro Bonafede - ha ribadito - sta sfiduciando tutto il governo: mi auguro non accada, perchè la maggioranza è solida e si assume sempre le responsabilità delle scelte che facciamo. La mozione di sfiducia è una tattica parlamentare dell'opposizione, mi auguro che porti a un dibattito, come è giusto che sia, perchè il Parlamento ha il diritto ad avere tutte le informazioni possibili"."Penso che il ministro Bonafede ne ha già date tante e continuerà a darle: noi siamo soddisfatti dei chiarimenti che Bonafede ha dato. Poi ci sono logiche politiche che devono essere molto trasparenti: chi sfiducia Bonafede sfiducia tutto il governo", ha concluso Boccia.