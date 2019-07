Berlusconi vede Carfagna e Toti,settimane decisive per tenuta Fi

Roma, 5 lug. (askanews) - "Roma non si è costruita in un giorno. Per Forza Italia le prossime settimane saranno decisive: ci indicheranno il percorso da seguire. Martedì attendiamo la riunione del tavolo delle regole per un confronto che porti a questo percorso comune per fare di Forza Italia un soggetto liberale aperto e plurale in cui tutti possano ritrovarsi". Lo ha detto alle tv il presidente della Liguria Giovanni Toti, lasciando insieme all'altra neo coordinatrice di Forza Italia Mara Carfagna palazzo Grazioli a Roma, dopo oltre due ore di riunione con Silvio Berlusconi.La riunione si è svolta all'indomani dell'ultimatum di Berlusconi ai dirigenti del partito ("chi sarà lì dentro è fuori dal partito", è stato attribuito senza smentite al presidente Fi) rispetto alla partecipazione alla kermesse pre-scissionista che Toti aveva convocato per domani al teatro Brancaccio di Roma prima della nomina a coordinatore. Kermesse al momento ancora in agenda ma che dentro Forza Italia in molti auspicano sarà rinviata, confidando nell'esito del vertice odierno Berlusconi-Toti-Carfagna.Quest'ultima ha comunque fatto sapere che se invece Toti confermerà l'appuntamento romano di domani lei, a differenza di quanto preannunciato nei giorni scorsi, non ci sarà. "Io domani non sarò alla convention di Toti perché non è una manifestazione di partito ma uno spazio di confronto libero e costruttivo a cui guarderò con interesse. Sono certa che lui saprà indirizzare la riflessione verso idee costruttive, lo farà in totale libertà".L'incontro di lavoro Berlusconi-Carfagna-Toti a palazzo Grazioli viene definito "interlocutorio", sottolineandosi la "serenità di clima" che lo avrebbe caratterizzato. "Proseguire uniti senza strappi sulla strada del rinnovamento del partito" è il refrain al quartier generale di Berlusconi. Toti, in particolare, viene ancora considerato "collaborativo", al di là dei toni usati all'esterno. Con rinnovato impegno da parte sua a fare della kermesse del Brancaccio "non un momento di frattura ma di contributo per l'unità".La discussione su tempi e modi del rinnovamento del partito, che "dovrà essere conclusa entro dicembre", a giudizio di chi ha parlato con Berlusconi, ora si sposta al Tavolo delle regole che si apre martedì. E' presieduto da Antonio Tajani e vi partecipano le due capogruppo e i due coordinatori.