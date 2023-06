Berlusconi, seggio Senato è vacante: in Monza-Brianza si dovrà rivotare

Roma, 14 giu (Adnkronos) - Nel collegio elettorale Lombardia 06, più noto come Monza-Brianza, si dovranno svolgere le elezioni suppletive dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Così prevede la legge nel caso dell'uninominale. Berlusconi, nel settembre 2022, vinse con il 50,26% sconfiggendo la candidata del centrosinistra Federica Perrelli, ferma al 27,14. Nel collegio Lombardia 06 rientra, tra gli altri, anche il comune di Arcore.

La macchina del Senato si è già messa in moto e per domani è stata convocata la Giunta delle elezioni di Palazzo Madama, presieduta da Dario Franceschini, competente in questi casi. All'ordine del giorno della seduta, fissata per le 13.30, si legge 'vacanza del seggio nel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia'. E' stata nominata come relatrice la senatrice di FdI Paola Ambrogio.

Una volta formalizzata la 'vacanza' del seggio da parte della Giunta, ci sono 90 giorni di tempo per il ritorno alle urne. I tempi, però, potrebbero dilatarsi per le proroghe previste nel periodo estivo, che arriva fino a metà settembre.

Scossa dalla scomparsa del leader, Forza Italia non ha avuto il tempo, né la voglia di affrontare il problema di chi dovrà prendere il suo posto nel suo collegio elettorale. Non è stato fatto alcun nome, né si può parlare di un candidato 'coperto' per non bruciarlo in grado di prendere il posto de compianto presidente forzista. Di certo si tratta di un'altro nodo da sciogliere sul tavolo dei vertici di Fi, a cominciare da coordinatore nazionale, Antonio Tajani. ''Figuriamoci se in un momento di dolore come questo ci siamo posti un problema del genere'', taglia corto il vicepresidente azzurro del Senato, Maurizio Gasparri.