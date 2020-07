Berlusconi,sbagliano dare scontato sì FI a scostamento

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "I nostri gruppi parlamentari sono stati invitati a votare un nuovo scostamento di bilancio: sbagliano a dare per scontato il nostro sostegno". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una videoconferenza con i governatori di Forza Italia. "Abbiamo avanzato una serie di proposte: un "semestre bianco" fiscale con rinvio delle scadenze a fine anno e l'azzeramento delle sanzioni per chi non ha potuto pagare la rata di luglio, la proroga della cassa integrazione. Vediamo se accoglieranno queste indicazioni, che sono fondamentali per la sopravvivenza del sistema economico", ha aggiunto. (ANSA).