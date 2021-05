Roma, 14 mag. (askanews) - Licia Ronzulli ha smentito l'aggravarsi delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da due giorni di nuovo ricoverato al san Raffaele a Milano, prevedendo "in questi giorni" le sue dimissioni dall'ospedale. "Non è tempo di coccodrilli. Per quelli c'è ancora tanto tanto tempo", ha voluto rassicurare ad oggi Ronzulli.