Berlusconi:riforma Mes no,Mes sanitario e accordo su Recovery sì

Roma, 7 dic. (askanews) - No alla riforma del Mes come uscita dall'Eurogruppo, sì alla richiesta di Mes sanitario da parte dell'Italia, "accordo complessivo" sul Recovery Plan che deve tradurre in progetti il Recovery Fund riconosciuto dalla Ue al nostro Paese. E' la posizione di Forza Italia sulle partite politiche principali di questa settimana a Roma e a Bruxelles, ribadita con forza da Silvio Berlusconi nel corso di un intrevento da rempoto all'assemblea dei seniores di Forza Italia a cui ha rivendicato "la coerenza di una posizione europesita di forza del Ppe " e di "opposizione responsabile" nel nostro Paese."Siamo e restiamo - ha detto Berlusconi di Fi- un'opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l'Italia approvi una riforma del MES che non ci convince. Siamo un'opposizione convintamente europeista, siamo parte del PPE, la maggiore famiglia politica europea. Il PPE non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul MES, che d'altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea. Un accordo che penalizza l'Italia ma soprattutto penalizza lo spirito europeo nel quale crediamo"."Noi - ha ribadito con forza l'ex premier- diciamo no a questo Mes proprio da europeisti, in nome dell'Europa. Il Mes così com'è non è controllato dal Parlamento Europeo e neppure dalla Commissione: è un meccanismo tecnocratico svincolato da ogni controllo, ma congegnato in modo tale da assicurare ad altri Paesi, e non all'Italia, un sostanziale diritto di veto sugli impieghi. Un governo autorevole avrebbe trattato in Europa in modo da modificarlo, da farne un vero Fondo Monetario europeo, a condizioni uguali per tutti"."Queste cose - ha proseguito il leader Fi- lo ho chieste un anno fa, prima dello scoppio della pandemia, ma in un anno non è cambiato nulla. Perché dovrebbe cambiare la nostra posizione? Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati, né dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza. La stessa coerenza che ci porta a sostenere che l'Italia debba utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Europa con il Mes sanitario, che è una cosa completamente diversa, uno strumento creato apposta, anche con il nostro contributo e il mio personale intervento in Europa, per fronteggiare la pandemia"."Rimane indispensabile - ha concluso il suo intervento Berlusconi- un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati e mettono addirittura in pericolo queste risorse vitali per il futuro del Paese. Forza Italia anche in questa fase drammatica non viene meno alla sua identità, alla sua storia, ai suoi valori".