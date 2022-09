Berlusconi a piazza del Popolo:Ue deve diventare potenza militare

Roma, 22 set. (askanews) - "Siamo parte della Ue, della Nato, dell'Occidente e amici degli Stati Uniti. Vogliamo una Europa migliore, una Europa davvero dei cittadini, che possa essere protagonista nel mondo diventando finalmente una potenza militare a livello mondiale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, al comizio conclusivo del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma."Solo così potremo guardare con serenità al nostro futuro di fronte allesfide di una Cina che è ancora un totalitarismo comunista, con un programma di globalizzazione mondiale sul piano economico, politico e anche militare".E "per arrivare a questa Europa noi dobbiamo assolutamente ottenere il superamento del voto all'unanimità per arrivare a un sistema a maggioranza qualificata", ha concluso sul punto Berlusconi.