Berlusconi, Pd ostaggio demagogie grilline è pericolo per Paese

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Stiamo assistendo, purtroppo, ad un ritorno di istanze antiliberali, populiste e giustizialiste con un Partito Democratico tentato dal ritorno al passato ideologico e ostaggio delle demagogie grilline". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rispondendo a Mattino 5 su quali siano oggi i pericoli per l'Italia. "Pochi giorni fa uno dei candidati a guidare il Pd si è dichiarato orgogliosamente comunista, orgogliosamente fedele ad un'ideologia e ad un regime responsabile di 85 milioni di morti nella storia dell'umanità. Anche per questo molti italiani mi dicono, telefonandomi o scrivendomi di considerarmi un benefattore dell'Italia perché, mettendo a rischio la mia libertà e le mie imprese, nel 1994 sono sceso in campo e ho impedito ai comunisti di prendere il potere nel nostro Paese". (ANSA).