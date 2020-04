Berlusconi:Forza Italia non occupa Camere,metodi diversi da Lega

Milano, 30 apr. (askanews) - "Noi operiamo in maniera diversa, abbiamo metodi e un linguaggio diverso da quello nostri alleati, del resto siamo una coalizione e non un partito unico". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un collegamento con Mattino5 su Canale5 a proposito dei parlamentari della Lega che hanno trascorso la notte in aula al Senato in segno di occupazione per protesta contro le risposte del Governo sull'emeregenza Coronavirus."Anche nei confronti dell'Europa - ha riconosciuto Berlusconi sulla situazione interna al centrodestra- abbiamo posizioni differenti. Non ho mai sentito nessuno spiegare in modo logico e con argomentazioni convincenti perché dovremmo dire di no a 37 miliardi di euro" del Mes senza condizioni che contribuirebbero a aiutare la sanità e "in definitiva anche a rimettere in moto settori importanti dell'economia" ha aggiunto Berlusconi."L'unico motivo per dire di no - ha concluso il leader di Forza Italuia- potrebbe essere quello di volere allontanare l'Italia dall'Europa" che può essere la volontà del M5s."Ma escludo - ha aggiunto- che questa sia l'intenzione e il programma dei nostri alleati, per questo non capisco la loro posizione sul Mes"