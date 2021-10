Berlusconi: Draghi al Quirinale? Da premier più vantaggi a Paese

Bruxelles, 21 ott. (askanews) - "Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica"; ma "mi domando se il suo ruolo attuale, continuato nel tempo, non porterebbe più vantaggi per il nostro Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi oggi a Bruxelles, rispondendo ai giornalisti a margine del pre-vertice del Ppe, dedicato all'agenda del Consiglio europeo di oggi e domani."Abbiamo confermato - ha aggiunto - che i nostri numeri in Parlamento devono farci partecipi delle decisioni che verranno assunte per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica".Quanto alla possibilità, invece, che sia proprio Berlusconi a essere candidato come prossimo capo dello Stato, il leader di Forza Italia, parlando in terza persona, ha osservato: "Lo vedo in forma, un po' di acciacchi dovuti al Covid", ma, ha concluso, "non ha per il momento idee al riguardo".