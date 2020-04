Berlusconi: divergenze su Mes ma centrodestra resta unito

Roma, 17 apr. (askanews) - Silvio Berlusconi, intervistato da Radio Subasio, invita a "non drammatizzare" le divergenze all'interno del centrodestra sul Mes. "Abbiamo certamente - dice - un'opinione diversa dai nostri alleati, ma solo su una specifica questione. Del resto siamo una coalizione, non un partito unico. L'importante è fare una sintesi su un programma per l'Italia, sulla base dei forti valori che condividiamo"."Poi nella coalizione di centro-destra noi rappresentiamo, noi siamo la componente liberale, cristiana, europeista, legata ai valori dell'Occidente. Una componente indispensabile per un centro-destra vincente. Quindi nessuno si illuda, l'unità del centro-destra non è in discussione".