Berlusconi a congresso del Ppe il 17-18 novembre a Rotterdam

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parteciperà al congresso del Ppe in programma per il 17 e 18 novembre a Rotterdam. Nel programma, l'intervento dell'ex premier è atteso per la mattina del secondo giorno, quando sono previ anche gli interventi dei vertici del partito Popolare, della presidente della commissione Ue e dei capi di Stato e di governo. L'ultimo congresso a cui il Cavaliere partecipò in presenza fu, prima della pandemia, due anni fa a Zagabria. (ANSA).