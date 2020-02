Berlusconi confida: 'Grillini mi cercano...'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Alcuni 5 stelle sono sempre più scontenti... Il Movimento si sta liquefacendo, sono divisi in due. Siamo al 'si salvi chi può'... Alla riunione del Comitato di presidenza di Forza Italia nel 'Parlamentino azzurro' di palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a parlare della crisi ormai irreversibile dei grillini e a rilanciare l'idea di una nuova maggioranza di centrodestra senza passare necessariamente per il voto anticipato, grazie al sostegno di gruppi parlamentari di pentastellati 'responsabili'. Dopo la disfatta in Emilia Romagna e Calabria, avrebbe rivelato il Cav, molti parlamentari M5S ci cercano, perché vogliono assicurarsi che la legislatura prosegua. Qualcuno ha chiesto di vedermi, ma io non l'ho fatto, avrebbe confidato in particolare il leader azzurro. C'è poi un uno-due diretto a Matteo Salvini. E ha il sapore di una sfida aperta tra Lega da una parte, e Fi-Fdi dall'altra in vista delle prossime regionali in Campania e Puglia. Inizia Giorgia Meloni: "Fitto è una candidatura autorevole per la presidenza della Regione Puglia: è l'uomo giusto, ci sono dei patti e mi auguro che vengano rispettati''. Chiude Silvio Berlusconi: ''Fi organizzerà una grande convention nazionale a Napoli il 22 marzo, a sostegno della candidatura di Caldoro, che abbiamo indicato come candidato presidente per il centro-destra alla Regione Campania sulla base degli accordi con gli alleati". Di fatto, il Cav e la presidente di Fdi si ritrovano a fare asse nell'invocare il classico 'pacta sunt servanda'. Di fronte alla richiesta del 'Capitano' di ridiscutere gli accordi presi qualche mese fa sulla 'spartizione' delle Regioni chiamate al voto, Berlusconi e Meloni fanno muro, non arretrano di un millimetro. Anzi, rilanciano, alzando il tiro. Salvini tace e il suo silenzio pesa, eccome. Raccontano che il chiarimento finale arriverà nel prossimo vertice a tre, al ritorno di Meloni dagli Usa.