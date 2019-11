Berlusconi: basta malafede, falsità. Non serve contenitore liberale

Roma, 10 nov. (askanews) - Basta "malafede", "insultanti insinuazioni" o "falsità": Forza Italia "appiattita o subordinata ad una generica "destra sovranista" è un radicale stravolgimento della realtà, irrispettoso della mia e della nostra storia, delle mie e delle nostre idee, di 25 anni di battaglie politiche coerenti. Far intendere che ci sia bisogno di un nuovo e diverso contenitore per i liberali e i moderati significa essere in malafede o ignorare la realtà". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in una nota con la quale interviene nel dibattito politico di questi giorni, dove forti sono le fibrillazioni che stanno attraversando Forza Italia per la sua collocazione politica."Sono sempre più stupito - ha continuato il presidente di Forza Italia - dal tono di alcuni commenti che leggo in questi giorni sugli organi di informazione" e "senza timore di smentite, posso affermare di essere l'unico tra i leader politici italiani ad avere difeso e a difendere ogni giorno i principi liberali in economia, in politica internazionale, in materia di giustizia e di stato di diritto. L'unico ad aver lottato e a lottare coerentemente contro l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria".L'unico, ha detto affrontando il tema delle polemiche sull'antisemitismo - e "voglio sottolinearlo, di fronte alle paradossali ed insultanti insinuazioni persino su questo argomento" - ad "aver difeso sempre e comunque lo stato di Israele e le ragioni dell'ebraismo, cosa della quale mi è stato dato pubblico riconoscimento sia dal Governo Israeliano che dalle più importanti associazioni ebraiche nel mondo".