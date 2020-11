Berlusconi 'barzellettiere': ancora dietro alle donne ma non ricordo perché...

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Raccontano che dopo il periodo difficile, quello della positività al Covid, a Silvio Berlusconi sia tornato il buon umore. Tant'è che avrebbe ripreso a raccontare barzellette per 'alleggerire' le discussioni politiche da remoto con i vertici di Forza Italia. Nell'ultimo collegamento sulla piattaforma Zoom dell'altra sera, con i coordinatori delle grandi città dove si andrà a votare in primavera, il Cav avrebbe scherzato sull'età e la passione per le donne. Rivolto ai rappresentati dei seniores azzurri, riferiscono alcuni presenti, apprende l'Adnkronos, l'ex premier si sarebbe concesso questa battuta: andiamo ancora dietro alle donne, ma non sempre ci ricordiamo per quale motivo...