Berlusconi: alleanza con Salvini e Le Pen per sovranismo europeo

Milano, 18 feb. (askanews) - "Cercherò di coinvolgere Salvini e la Le Pen creando un sovranismo europeo, per creare un'Europa che possa rilanciare l'Occidente e vincere la sfida con la Cina comunista". Silvio Berlusconi, intervenuto al programma Quarta Repubblica su Retequattro, ha parlato di quelle che, a suo avviso, dovrebbero essere le alleanze del Partito popolare europeo dopo le elezioni di maggio."Bisogna tornare in Europa al progetto dei padri fondatori: Schuman, Adenauer, De Gasperi, con una politica realmente unitaria" ha aggiunto Berlusconi, sottolineando anche l'auspicio di creare forze armate unitarie europee."Non immaginavo di dover ritornare in campo - ha concluso Berlusconi - ma il nostro Paese è in grave pericolo, l'Europa è in pericolo, il Mondo è in pericolo per il progetto comunista cinese (lapsus dell'ex premier che dice "giapponese", poi corretto dal conduttore Nicola Porro, ndr), ho sentito ancora dentro di me il dovere di farlo. Nel 1994 c'era il pericolo che i comunisti andassero al potere. Questi signori di oggi, i grillini, sono peggio di quelli del 1994. Sono spinti da invidia sociale, odiano gli imprenditori e in più rispetto ai comunisti del 1994 non sanno niente, non hanno mai studiato, non hanno mai lavorato, non hanno mai fatto niente di buono".