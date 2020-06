Bergamo, Speranza e Lamorgese da pm a Palazzo Chigi

Roma, 12 giu. (askanews) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, sono arrivati a Palazzo Chigi.Anche Speranza e la Lamorgese, secondo quanto si apprende, saranno sentiti come persone informate sui fatti dai pm di Bergamo guidati da Maria Cristina Rota.I magistrati bergamaschi sono arrivati nella sede della Presidenza del Consiglio stamani poco dopo le 9.30 per sentire, sempre come persona informata sui fatti, il premier Giuseppe Conte, in riferimento all'inchiesta sulla mancata istituzione delle zone rosse ad Alzano e Nembro. Adesso proseguirano audendo i due ministri.