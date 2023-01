Benzina: Salvini, qualcuno fa il furbo, parleremo con Meloni

(ANSA) - COMO, 08 GEN - "Sulle accise parleremo con il presidente del Consiglio. Sicuramente c'è della speculazione in corso sulla benzina, ed è bene che la Finanza faccia dei controlli". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando con i giornalisti in Prefettura a Como margine di un incontro con i sindaci del lago. "Non ci possono essere distributori che vendono la benzina a 1,70 e altri a 2,40 - ha aggiunto - Evidentemente c'è qualcuno che fa il furbo. Porterò il ragionamento a livello di Governo". (ANSA).