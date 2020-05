Bellanova: Iv contineurà lavoro per Paese, serve piano rilancio

Roma, 7 mag. (askanews) - "Italia Viva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l'Italia, come 'Italia Shock': investimenti, infrastrutture, opere pubbliche per rilanciare l'economia". Lo scrive su Twitter Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura e capo delegazione di Italia viva al governo, che ha partecipato all'incontro con il premier Giuseppe Conte insieme al presidente Ettore Rosato e ai capigruppo alla Camera e al Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone.