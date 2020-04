[Il caso] Il bazooka di Gualtieri: altri 400 miliardi alle imprese. La promessa: “Soldi erogati in breve tempo”. Ma è braccio di ferro Pd-M5s sul potere dei soldi

Il ministro Gualtieri arma un secondo bazooka da 400 miliardi. Ne aveva già armato uno da 350 tre settimane fa. E’ il Cura Italia 2 (detto liquidità alle imprese) approvato ieri. Ci sarà a brave il Cura Italia 3, Il bazooka di ieri è destinato ad imprese, aziende, società e partite Iva, per reagire al lockdown di questo mese e mezzo e poi chissà ancora per quanto. E’ uno dei più piani più potenti visti in Europa. Se poi il bazooka s’incepperà, questa sarà la storia dei prossimi giorni. Che ovviamente nessuno si augura. Anche se, fanno notare dalle opposizioni, “non si capisce come Sace (società di servizi assicurativi e finanziari per l’export che fa capo a Cassa depositi e prestiti, ndr) possa essere in grado di processare le richieste ed erogare i danari”. Certo è che a vedere i volti segnati e gli occhi stanchi di premier e ministri quando alle otto e mezzo di sera (“puntuali per il tg degli italiani…” annotano lingue maligne), dopo quasi dodici ore di Consiglio dei ministri, sfilano in conferenza stampa, si capisce quanto e come il parto del decreto Cura Italia/2 sia stato procelloso e pieno di insidie. Per tre motivi: vietato sbagliare, specie dopo la figuraccia del click day all’INPS; è una mole di danaro enorme, la più intensa mai mobilitata da un governo italiano, che deve andare a buon fine, cioè essere il volano della ripresa, e dare fiducia e credibilità in Europa (oggi c’è l’Eurogruppo) che è l’altra gamba per organizzare la ripartenza; chi gestisce il bazooka, ovverosia chi distribuisce i soldi, un ruolo di infinita potenza (e responsabilità). Luigi Di Maio ha fatto di tutto per tenerlo per se e non cederlo al Pd. Ha rischiato di far saltare il tavolo. Ci è riuscito a metà. Un’altra declinazione di quell’antico adagio “apriremo governo e parlamento come una scatoletta di tonno”.

“Potenza di fuoco”

Anche la geografia della conferenza stampa dice quanto sia tornato precario l’equilibrio Pd-M5s in questa difficile fase. Per bilanciare i pesi, il premier Conte ha fatto sedere accanto a se i ministri 5 Stelle Patuanelli (Sviluppo economico) e Azzolina (Scuola), entrambi fedelissimi di Di Maio. Per una misura del genere è prassi che vengano a spiegarla premier e ministro economico. Il quale, avendone tempo, avrebbe potuto illustrare un po’ meglio i meccanismi del decreto. Invece hanno parlato un po’ tutti, ma ciascuno poco. Sufficiente al premier per dare, complice la settimana santa di Pasqua, una cornice quasi messianica della misura (“è una potenza di fuoco”) e potersi esprimere con toni quasi catartici. “Quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera - ha detto - e presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici”.

Il testo ancora non c’è ma i numeri sono fissati: 200 miliardi di garanzie sui prestiti destinati alle aziende del mercato interno e altri 200 miliardi per le aziende che operano sui mercati esteri. Questi 400 miliardi si sommano ai 350 già stanziati dal Cura Italia/1. E’ prevista una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800mila euro ( e comunque pari al 25% del fatturato). C’è l’atteso rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi fino a maggio compreso. E l’invocato rafforzamento della golden power, lo scudo per tutelare le aziende italiane da scalate ostili in queste settimane di saliscendi delle borse. Forza già troppo in ritardo (chi voleva fare shopping delle nostre aziende ha avuto 5-6 settimane di campo libero) comunque da oggi saranno “tutelate” non solo le aziende già considerate “strategiche” (energia, telecomunicazioni e meccanica) ma anche quelle legate al settore assicurativo, farmaceutico, automotive, acque, alta moda e beni di lusso. Col decreto diventa ufficiale il rinvio all'autunno delle elezioni regionali e comunali e la chiusura dei tribunali fino al 3 maggio. Ma ciò che tutta Italia ascolta in diretta tv all’ora di cena del giorno numero 30 di lockdown è una promessa solenne: “I soldi saranno erogati in pochi giorni in base alle sole richieste e senza ulteriori indagini di merito sul richiedente”.

12 ore di liti e mediazioni

Il Consiglio dei ministri che deve dare subito liquidità alle imprese, rinviato più volte da venerdì, “comincia” finalmente ieri mattina alle 9. Ma è chiaro subito che non sarà nè breve nè semplice. Fino alle 20 di ieri sera, è stato un susseguirsi di riunioni, liti e mediazioni. Alle 9 Conte convoca i capi delegazione con il ministro Gualtieri e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. La maggioranza è divisa su due questioni. La prima: Italia Viva alla fine ottiene quello che è stato un suo obiettivo fin dal primo giorno, ovverosia garanzie dello Stato sul 100% dei prestiti rilasciati (anche se il tetto massimo sarà pari a 800 mila euro). La seconda questione è il ruolo di Sace nel prestare quelle garanzie. E divide profondamente Pd e M5s. Gualtieri (Pd) vorrebbe dare al ministero dell’Economia, cioè a se stesso, il potere di indirizzo su Sace, anche se la società continuerà a far capo a Cassa depositi e prestiti. Il M5s si oppone e Luigi Di Maio pretende che alla Farnesina resti una competenza sul ruolo che Sace eserciterà nel sostegno all'export e alla internazionalizzazione delle imprese.

Le urla di Laura Castelli

In sostanza: Gualtieri vorrebbe gestire la partita in autonomia anche perchè questa volta non c’è tempo da perdere in discussioni che in questi anni non hanno portato da nessuna parte. Di Maio, e la squadra grillina al governo, la vedono in maniera opposta.

Nella notte tra domenica e lunedì era stato raggiunto un compromesso sul destino di Sace, il braccio operativo del bazooka di Gualtieri. Ieri mattina girava una bozza del decreto per cui Sace sarebbe rimasta dov’è, cioè nel gruppo Cdp (che Di Maio considera “cosa sua”, una sua risorsa) ma avrebbe risposto direttamente al Mef nella gestione delle maxi garanzie alle imprese. «Sace non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cdp», si leggeva nella bozza, ma «consulta» preventivamente il ministero dell'Economia sulle «decisioni aziendali rilevanti per un'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti con particolare riferimento alle decisioni su l'assunzione degli impegni e al recupero dei crediti». Nella sostanza, parola più o parola meno, Sace sarebbe uscita dall’ombra Cdp e sarebbe stata trasferita sotto quella del Mef. Ma l’arrivo del giorno fa aprire gli occhi ai 5 Stelle. E’ lo stesso Di Maio che detta la linea agli esausti Patuanelli e Castelli. Il ministro degli Esteri, che non passa giorno senza comunicare l’arrivo di “tonnellate di materiali sanitari” da ogni angolo del mondo grazie alle sue capacità diplomatiche, spiega di “aver bisogno di Sace per spingere l’export italiano”. E poi i 5 Stelle “non possono consentire che Cdp esca indebolita da questa operazione”. Nulla di fatto, quindi. Fumata nera. Tutto fermo per una questione di potere e soldi. A metà mattinata il ministro Patuanelli propone come mediazione “un presidio rafforzato del Tesoro in Sace" in relazione al fondo di garanzia per i prestiti (si parla di 10 miliardi) alle imprese. Ma Gualtieri non ci sta. La voce di Laura Castelli riecheggia per le stanze di palazzo Chigi. Così poco prima di pranzo Conte sospende la seduta e rinvia.

Il Consiglio dei ministri riprende alle 19. Poco prima il Tesoro annuncia che è stata trovata un'intesa complessiva sul “pacchetto liquidità” alle imprese. Ai 5Stelle Gualtieri garantisce che “verrà rafforzato il ruolo di Sace anche nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese”. Come chiedeva Di Maio. In pratica si dividono la torta a metà: 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export.

“Graduali e parziali riaperture”

Dopo Pasqua arriverà poi un nuovo decreto da oltre 35 miliardi a sostegno a lavoratori e famiglie. A Pasqua, però, gli italiani devono rimanere tutti a casa. “Sarebbe irresponsabile - ha ammonito Conte - andare in giro, allentare le misure e quindi tradire la fiducia e la responsabilità dimostrate finora dalla stragrande maggioranza del Paese” e che ci hanno consentito di invertire i numeri della tragedia. “Pasqua - ha aggiunto in cerca di similitudini - significa passaggio dalla schiavitù e anche riscatto: speriamo che possa portarci questa libertà. Io vivo questa festività con fede, come redenzione. Speriamo che in una versione più laica sia un passaggio verso un definitivo riscatto e la ritrovata libertà”.

Ma intanto è giusto e necessario (finalmente!!!) ragionare di come far ripartire il motore economico del Paese. Oggi pomeriggio Conte vedrà il comitato tecnico scientifico per iniziare a ragionare di “graduali e parziali riaperture di attività a partire dal 14 aprile”. Il Pd caldeggia una “cabina di regia” allargata a enti locali e parti sociali. I 5 Stelle, sempre preoccupati di perdere visibilità e potere in questa sfida, non gradiscono l’allargamento del tavolo: si aggira sempre lo spettro di Mario Draghi; non è ben chiaro il ruolo di Luca Zaia, il governatore del Veneto che assai più di Fontana (governatore della Lombardia e molto vicino a Salvini) ha mostrato mente lucida e nervi saldi in queste lunghe e buie settimane. Il Pd non disdegnerebbe la presenza di Zaia nella cabina di regia. Lasciando fuori la Lombardia che ha in effetti un quadro epidemico diverso rispetto al resto d’Italia. Un modo, anche, per dividere l’elettorato della Lega e indebolirlo.

Scontro sulla val Seriana

Perchè dietro il dolore e la tragedia dell’epidemia, c’è sempre una partita molto politica dove ogni parte cerca di lavorare per il proprio consenso. Ormai è scontro diretto tra Conte e Fontana per la mancata chiusura di due comuni-focolaio della val Seriana. Comunque con almeno cinque giorni di ritardo (dal 2 all’8 marzo), un tempo infinito per il virus che all’epoca aveva ancora un indice di contagio molto alto. Anche ieri è continuato lo scaricabarile a distanza.“Mi assumo tutte le responsabilità di quello che è accaduto in val Seriana” ha detto ieri Conte rinviando al giudizio della Storia, quando arriverà. Ribandendo anche che “i governatori, come successo in molte altre regioni, hanno il potere/dovere di chiudere”. Fontana replica da giorni che invece questo potere non era nelle sue prerogative “visto che non avrei avuto gli uomini per chiudere e sigillare due comuni così vasti”.

La verità è che il 3 marzo le associazioni produttive della zona scrivono una lettera a Fontana in cui chiedono di non chiudere, di procedere con le misure di sicurezza ma di far andare avanti le produzioni. In caso contrario, le conseguenze economiche sarebbero devastanti. Sei giorni dopo è stata chiusa l’Italia ma ormai il virus si era diffuso.

Diversa è la questione con Zaia, un altro leghista doc che sembra uscire molto bene da questa crisi. Zaia, per l’appunto doveva essere il leader del centrodestra già nel 2018 ma lui volle onorare l’incarico di governatore avuto nel 2010. Oggi, sottolineare le differenze tra i due governatori leghisti, potrebbe essere il modo di indebolire la leadership di Salvini.

No al Mes, si agli eurobond

Ieri sera Conte è stato chiarissimo: “No all’uso del Mes, sì al lancio di obbligazioni a lungo termine per finanziare misure anticrisi in tutta Europa”. L’Eurogruppo decide oggi e dopo i 750 miliardi della Bce (per l’acquisto dei titoli), il congelamento del Patto di Stabilità, il via libero alla spesa dei fondi strutturali non ancora utilizzati (per l’Italia circa 50 miliardi) sono attese altre 3/4 misure chiave. Conte sa che non può mollare sul Mes: vorrebbe dire armare le opposizioni che non ne vogliono sapere dell’utilizzo del Fondo salva stati (“una truffa”) e mettere in difficoltà i 5Stelle. Dunque, creare fibrillazioni in una maggioranza che ha invece bisogno di assoluta stabilità. In caso contrario l’opzione Draghi è sempre pronta. A discapito di Conte.